Bakan Akar: Bu ülkeyi terörden kurtaracağız -1

Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar "İnşallah bu ülkeyi terörden kurtaracağız. Bunun için olmazsa olmaz, siyasette ve iş hayatında birlik ve beraberlik" dedi.

Bakan Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları ile partililerin katıldığı bayramlaşmada Bakan Akar, memleketin bu dönemde ihtiyacı olan ilk şeyin, birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tarihimizden, milli manevi değerlerimizden güç almak suretiyle, ruh kökümüzden alacağımız güçle, ileriye bakmak suretiyle, modern araç ve imkanları kullanmak suretiyle bu ülkeye, bu asil millete borcumuzu ödememiz lazım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan atılımlar gerçekten kişilikli ve kimlikli bir siyaset, bütün dünyada Türk'ün, Müslüman'ın adını savunan, ortaya koyan, bunun değerlerini herkese anlatan bir politika ile devam ediyoruz. Bu çerçevede bizlerin de Kayseri olarak İstanbul ve Türkiye olarak yapmamız gereken çok şey olduğunu bilmemiz lazım. Birlik ve beraberlik çok önemli. Türkiye'ye karşı FETÖ-PKK-YPG-DEAŞ ve daha ne olduğu belirsiz onlarca terörist grup bu millete musallat oldu. Bunlara karşı sadece silahlı kuvvetler değil herkesin bilgili ve bilinçli bir şekilde, bunlara karşı bulunduğu yerde yapması gerekeni yapmalı ve tedbir almalıdır. Ordumuz azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. İnşallah bu ülkeyi terörden kurtaracağız. Bunun için olmazsa olmaz siyasette ve iş hayatında birlik ve beraberlik."