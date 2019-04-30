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Bakan Akar, Burundi ve Gine ile iş birliği protokolü imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:28 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IDEF-2019’a katılan Gine Savunma Bakanı Muhammed Diane ve Burundi Savunma Bakanı Emmanuel Ntahomvukiye ile bir araya gelerek, iş birliği protokolü imzaladı.Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TÜYAP’taki IDEF 2019 14’ncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın açılış töreninin ardından çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IDEF-2019’a katılan Gine Savunma Bakanı Muhammed Diane ve Burundi Savunma Bakanı Emmanuel Ntahomvukiye ile bir araya gelerek, iş birliği protokolü imzaladı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TÜYAP’taki IDEF 2019 14’ncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın açılış töreninin ardından çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Akar, ilk olarak Burundi Savunma Bakanı Emmanuel Ntahomvukiye ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirliği konularının ele alındığı görüşmenin ardından Bakan Akar ve Ntahomvukiye işbirliği protokolü imzaladı. İmzaların atılmasının ardından Bakan Akar, "Çalışmalarımız açısından önemli bir hamle. Önümüzdeki günlerde ilişkilerimizin çok daha gelişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar tören sonrasında, Gine Savunma Bakanı Muhammed Diane ile görüştü. Görüşmenin ardından iki Bakan işbirliği protokolü imzaladı. Bakan Akar, iki ülke savunma bakanlıkları arasındaki ilişkilerin artan bir tempoda devam edeceğine yönelik inancını dile getirdi. Ayrıca Bakan Akar, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Pakistan Savunma ve Üretim Bakanı Zobaide Jalal ile de bir araya geldi.

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