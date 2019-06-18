HABER

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:05 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-ABD ilişkilerine dair ''Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine ve F-35 mektubuna verilen yanıta ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar şu ifadeleri kullandı:

''(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz. Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürece herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, silahlı kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz."

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
Menemen'de fayton yasaklandıMenemen'de fayton yasaklandı
Üsküdar'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kameradaÜsküdar'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Akar S-400

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon’da HES borusu patladı: 2 kayıp, 1 yaralı

Trabzon’da HES borusu patladı!

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.