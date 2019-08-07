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Bakan Akar'dan ABD ile yapılan 'güvenli bölge' görüşmesi hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2019 12:06 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, '(ABD heyeti ile görüşme) Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz. Toplantılarımız oldukça olumlu ve yapıcı geçti. Muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını görüyoruz' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Suriye'de güvenli bölge ile ilgili yapılan görüşmeler hakkında açıklama yaptı.

Görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Akar, şöyle konuştu:

İlerleyen saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz. ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, çalışmayı arzu ediyoruz. Mümkün olmazsa yapmamız gerekenleri yapacağımızı defaatle söyledik.

Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantılar olumlu ve yapıcı geçti.

(Güvenli bölge) Planlarımız, sahadaki birliklerimizin konuşu, duruşu hepsi tamamlandı. Ama ABD ile hareket etmeyi arzu ettiğimizi de söyledik.

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ABD güvenli bölge Hulusi Akar

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