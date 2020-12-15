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Bakan Akar'dan ABD'nin 'yaptırım' kararı ile ilgili açıklama

15.12.2020 15:06 | Son Güncelleme:
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Bakan Akar'dan ABD'nin 'yaptırım' kararı ile ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili olarak "Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları:

Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz. Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır.

Ciddi bir hava ve füze tehdidi altındaki ülkemizin ve 83 milyon vatandaşımızın güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmakta ve alınacak. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırımın, müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır.

Ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir.

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