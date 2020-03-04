HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Akar'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklama

Bakan Akar'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 13:32 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurlarıdır." dedi.

Bakan Akar'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis çıkışında AA muhabirinin İdlib'deki son duruma ilişkin sorusu üzerine, TSK'nın İdlib’deki faaliyetlerini, uluslararası hukuk kuralları ve imzalanan mutabakatlara uygun olarak yerine getirdiğini belirtti.

Faaliyetlerin BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi, bölgede yaşanan insanlık dramına son verilmesi, birliklerin, halkın ve hudutların güvenliğinin sağlanması maksadıyla sürdürüldüğünü ifade eden Akar, şunları söyledi:

"İdlib'de karşılıklı mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı garantör ülke olarak yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. İdlib'de icra edilen faaliyetler, Astana ve Soçi mutabakatlarından doğan garantörlük hak ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetlerdir. Bu maksatla tüm alanda gayretlerimiz sürecektir. Birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir. Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurlarıdır. Rusya Federasyonu'ndan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi ve bu kapsamda rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan İranlı iş adamının katil zanlısı yakalandıBelgrad Ormanı'nda cesedi bulunan İranlı iş adamının katil zanlısı yakalandı
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar bahar kalkanı harekatı

En Çok Okunan Haberler

Tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

Tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Survivor'da itiraf etti: Kapıdan içeri alınmadım

Survivor'da itiraf etti: Kapıdan içeri alınmadım

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Kadir Şeker olayında yeni gelişme! İlk kez ortaya çıktı

Kadir Şeker olayında yeni gelişme! İlk kez ortaya çıktı

Diğer Haberler
Edirne Valiliği duyurdu! Yunan polisi sınırda ateş açtı: 1 göçmen öldü, 5 göçmen yaralı

Yunan polisi sınırda ateş açtı: 1 göçmen öldü, 5 göçmen yaralı

Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan İranlı iş adamının katil zanlısı yakalandı

Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan İranlı iş adamının katil zanlısı yakalandı

Ünlü koleksiyonerden sahte tablo uyarısı

Ünlü koleksiyonerden sahte tablo uyarısı

Terörle mücadelenin 'kamikaze drone'ları: Kargu

İşte 'kamikaze drone'lar

Kış uykusundan uyanan ayılar fotokapanla izlendi

Kış uykusundan uyandılar, böyle görüntülendiler

Çınar Kaymakamı Kaya FETÖ’den açığa alındı

Kaymakam FETÖ'den açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.