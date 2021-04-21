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  4. Bakan Akar'dan CHP'li Altay'a tepki: TSK görevinin başındadır

Bakan Akar'dan CHP'li Altay'a tepki: TSK görevinin başındadır

21.04.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi. Akar, "TSK, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda görevinin başındadır" dedi.

Bakan Akar'dan CHP'li Altay'a tepki: TSK görevinin başındadır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nda AA muhabirine, Altay'ın "Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı, Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e..." sözlerini değerlendirdi.

Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Birçok kez bireysel ve kurumsal olarak ifade ettiğimiz üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." (AA)

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Hulusi Akar

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