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Bakan Akar'dan Finlandiya ve İsveç mesajı! 'Söz verilen adımları atmalarını bekliyoruz'

17.11.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar, "Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını ve Madrid mutabakatında söz verilen adımları atmalarını bekliyoruz" dedi.

Bakan Akar'dan Finlandiya ve İsveç mesajı! 'Söz verilen adımları atmalarını bekliyoruz'

Bakan Akar, Finlandiya'nın 'Helsingin Sanomat' gazetesine röportaj verdi. Akar, terörle mücadele ile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yıllardır değişik terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden tek NATO ülkesi olduğunu, Türkiye'nin Irak'ta ve Suriye'de aslında hem terör hem de yasa dışı göçe karşı Avrupa'nın ve NATO'nun sınırlarını koruduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Finlandiya'nın Rusya Federasyonu ile 1340 kilometrelik bir kara sınırı var. Muhayyel olarak bu sınıra bir saldırı olsa Finlandiya NATO içinde olduğu zaman bu sınırların korunması Türkiye'nin de sorumluluğu olacak dolayısıyla Finlandiya ve İsveç bizden bu sorumluluğu üstlenmemizi isterken bize yönelik güvenlik tehditlerini de anlamalı ve iş birliği içinde olmalı. Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını ve Madrid mutabakatında söz verilen adımları atmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

'FİNLANDİYA SAVUNMA BAKANI'NI DAVET ETTİM'

Bakan Akar, 2 ülkenin NATO üyelik başvurusunun Türkiye tarafından seçimlerden önce onaylanıp onaylanmayacağı sorusunu yanıtlarken, "Bu bize değil, tamamen onlara bağlı. İsveç ve Finlandiya savunma bakanlarına atmaları gereken adımları bir an önce atmalarını söyledim. Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'i Türkiye'ye davet ettim. Aralık başında gelmesini planlıyoruz. Buradaki görüşmelerde, Finlandiya'nın neler yaptığını oturup konuşacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın, YPG-PYD'nin PKK ile organik, hiyerarşik ve finansal olarak bağlantılı olduğunu ifade ettiği açıklamalarını memnuniyet verici bulduğunu, benzeri açıklamayı Finlandiya hükümetinden de beklediklerini kaydetti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya İsveç Hulusi Akar

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