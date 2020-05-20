Bakan Akar'dan flaş koronavirüs açıklaması: Bu gerçekten büyük bir başarı

Bakan Akar ter\u00f6rle m\u00fccadeleyle ilgili ise "Suriye ve Irak'\u0131n kuzeyinde ter\u00f6rle m\u00fccadelemiz aral\u0131ks\u0131z s\u00fcr\u00fcyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kulland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Trakya'da korkutan manzara! \u0130stila ettilerCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan fla\u015f yeni reform paketi a\u00e7\u0131klamas\u0131Mide kanamas\u0131 belirtileri nelerdir? D\u0131\u015fk\u0131n\u0131z\u0131n rengine dikkat!