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  4. Bakan Akar'dan flaş koronavirüs açıklaması: Bu gerçekten büyük bir başarı

Bakan Akar'dan flaş koronavirüs açıklaması: Bu gerçekten büyük bir başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 15:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında, koronavirüsle mücadeleyle ilgili "Dünyadaki ordulara bakıldığında vaka sayısının azlığı bakımından TSK en başarılı durumda. Bu gerçekten büyük bir başarı" dedi.

Bakan Akar'dan flaş koronavirüs açıklaması: Bu gerçekten büyük bir başarı

Bakan Akar terörle mücadeleyle ilgili ise "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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