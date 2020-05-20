Bakan Akar'dan flaş koronavirüs açıklaması: Bu gerçekten büyük bir başarı

Bakan Akar terörle mücadeleyle ilgili ise "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

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