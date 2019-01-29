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Bakan Akar'dan harekat açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 10:14 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır" dedi.

Bakan Akar'dan harekat açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusu ve Münbiç'e yapılacak harekata ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı.

"TSK'NIN TEK HEDEFİ TERÖRİSTLERDİR"

Akar, şöyle devam etti:

"Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor. TSK'nın tek hedefi teröristlerdir."

"ERBİL'İN TEDBİRLERİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Üs bölgesine yönelik provokasyona karşı Irak tarafından alınan tedbirlerden memnun olduklarını belirten Akar, şunları söyledi:

"Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar münbiç Suriye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu dünyanın insanlığın hali ne olacak böyle yine kan kokusu Allah bu siyasilerin hepsini yerle yeksan etsin
EEEE Sonuç?? ABD li efendi hazretlerinden icazet gelirmi sanıyorsun efendi? Hala anlamadınızmı?? Adam orada onbinlerce pkk lıyı eğitti binlerce tır silah gönderdi. Onları Esat için mi gönderdi yoksa Türk ordusu salkdırırsa korunsunlar siye mi gönderdi?? İSİD kalmadı ama hala ordan çıkmıyor aksine 600 asker gönderdi?? Hani çıkacaktı?? 2000 askeri çıkaracağına 600 askerle takviye yaptı. ANLAYIN KENDİ ŞEYİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ. ÜLTİMATOM VERİP YPG NİN ARASINDAN ÇIKIN YOKSA KİM OLDUĞUNA BAKMADAN VURACAĞIZ DEYİN. TABİİ YİYORSA.. O ZAMAN BRAVO DEYİM BENDE GELİP SAVAŞAYIM ÖLEYİM.
sana ve size kimse inanmıyor...
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