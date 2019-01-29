Bakan Akar'dan harekat açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusu ve Münbiç'e yapılacak harekata ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir." ifadelerini kullandı.

"TSK'NIN TEK HEDEFİ TERÖRİSTLERDİR"



Akar, şöyle devam etti:

"Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor. TSK'nın tek hedefi teröristlerdir."

"ERBİL'İN TEDBİRLERİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"



Üs bölgesine yönelik provokasyona karşı Irak tarafından alınan tedbirlerden memnun olduklarını belirten Akar, şunları söyledi:

"Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır."

