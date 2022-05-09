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  4. Bakan Akar'dan komutanlarla kritik toplantı! Talimatlar verdi

Bakan Akar'dan komutanlarla kritik toplantı! Talimatlar verdi

09.05.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. Terörle mücadele operasyonlarıyla alakalı son durum bilgisi alan Bakan Akar, devam eden faaliyetlerle ilgili talimatlar verdi.

Bakan Akar'dan komutanlarla kritik toplantı! Talimatlar verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.

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TALİMATLAR VERDİ

Toplantıda Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alan Bakan Akar, devam eden faaliyetlerle ilgili talimatlar verdi. (DHA)

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Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar

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