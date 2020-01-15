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  4. Bakan Akar'dan Libya açıklaması: 'Ateşkes bitti' sözlerinin arazide bir karşılığı yok

Bakan Akar'dan Libya açıklaması: 'Ateşkes bitti' sözlerinin arazide bir karşılığı yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'daki gelişmeler ve Türkiye ve Suriye istihbaratı arasında Rusya'da gerçekleşen görüşmeler hakkında konuştu.

Bakan Akar'dan Libya açıklaması: 'Ateşkes bitti' sözlerinin arazide bir karşılığı yok

Milli Savunma Bakanı Akar, "Çabamız hem Libya'da hem İdlib'de siyasi bir çözümle, barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Libya konusunda "Sosyal medyada yer alan ‘’ateşkes bitti’’ sözlerinin arazide, sahada bir karşılığı yok. Önü sonu belli olmayan bir twitti. Bu konuda herkesin dikkatli olması lazım" açıklamasında bulundu.

Akar, Libya ateşkesi konusunda ise "Biz ilkeli bir şekilde duruşumuzu sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü yaptığı açıklama noktasındayız. Sayın Putin’in ve onun ekibinin çalışmasının sonuçlarını bekliyoruz. Bu konuda muhattap Ruslar’dır" dedi.

TÜRKİYE VE SURİYE İSTİHBARATI ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Akar, Moskova’da Türkiye ve Suriye istihbarat başkanlarının görüşmesi hakkında ise, 'Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlet. Yapmamız gereken ne varsa ilgili kişiler kurumlar, bakanlar bu konuda çalışırlar. Aslolan milli menfaatler. İlgili kişi kurum yetkili kimse şunlar bunlar yapılır. Bunlar yapıldı, yapılacak, yapılır.' diye konuştu.

Kaynak: DHA/İHA

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