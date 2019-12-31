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  4. Bakan Akar'dan Libya tezkeresiyle ilgili son dakika mesajı: Gereğini yapacağız

Bakan Akar'dan Libya tezkeresiyle ilgili son dakika mesajı: Gereğini yapacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2019 14:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya tezkeresinin Meclis'e gelmesiyle ilgili, yaptığı son dakika açıklamasında "Biz Libya'da sivillere yapılanlara ilgisiz kalamayız. Yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde süreç başlamış durumda, bunun gereğini yapacağız. Tezkerenin oylanmasının ardından gereğini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'dan Libya tezkeresiyle ilgili son dakika mesajı: Gereğini yapacağız

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Akar, şunları söyledi:

Libya ile uzun bir tarihi ve kültürel birlikteliğimiz var. Temaslarımız devam etmekte. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması muhtırası geçtiğimiz ay imzalandı. Bir yanda asi general Hafter’in masum insanlara yaptığı saldırılar söz konusu. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birçok yabancı ülke Libya’daki olaylara müdahil olmuş durumda. Biz bunların farkındayız. Sivillere yönelik hareketlere bizim ilgisiz kalmamız mümkün değil. Sayın Sarraj’dan bir yardım davet mektubu gelmiş durumda. Bu millet daima mazlumların yanında olmuştur.

TEZKERENİN ÇIKMASI ZARURET

Bu tezkerenin çıkması hukuki zarurettir. Tezkere hazırlandı ve TBMM’ye sevk edildi. Oylamayı müteakip, oylamayı beklemeden yapmamamız gereken hazırlıklar neyse zaten yapıyoruz. Asıl mesele tezkereyle beraber bu görev TSK’ya verilecek. Buna göre gereğini yapacağız. Libya’daki ihtiyaçları bir bütün olarak düşünmemiz gerekir. Elimizdeki imkanlar çerçevesinde gereğini yapacağız.

RUSYA’NIN LİBYA’DAKİ PARALI ASKERLERİ

Türkiye ve Rusya arasında iyi diyalog kanalları var. Bizim beklentimiz aynı diyaloğun devam etmek suretiyle oradaki meseleleri konuşarak çözmeye çalışacağız.

CHP’NİN TEZKEREYE RET KARARI

Bu tabii bir milli mesele, devlet meselesi bu konu siyasiler tarafından Meclis'te tartışılacak. Biz burada işin siyasi boyutundan ziyade bizim uzun yıllar tarihi ve kültürel birliğimiz olan Libyalı kardeşlerimizin ihtiyaçları olduğu dönemde onlara yardım edecek şekilde yapmamız gerekeni yapmak durumdayız.

Bize böyle bir görev verilirse bunu yapmaya hazırız.

DOĞU AKDENİZ’DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE KKTC’DEKİ İHA-SİHA ÜSSÜ

Hiçbir şekilde oldu-bittilerle haklarımıza zarar verilmesine müsaade etmeyiz. Biz zenginliklerin hakça paylaşımını istiyoruz.
Tek taraflı bir düşünce içinde olanlara bunun mümkün olmadığını bir kez daha söylüyoruz.

Kıbrıs’ta garantör olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik bundan sonra da yapmaya kararlıyız. Bizim oradaki bir oldu bittiye izin vermeyeceğimizi tekrar tekrar söylüyoruz.

F-35’LER KONUSU

Biz bütün olasılıkları dikkate alarak çalışıyoruz. Bu konuda son derece soğukkanlıyız… Biz bu projede ortağız. Taahhütlerimizi tam olarak yerine getirdik.Ortak çalışmaya, tartışmaya, konuşmaya açığız. Trump dahi gazetecilerin önünde S-400 ve F-35 konusunda Türkiye’nin tavrının doğru olduğunu söyledi.

İDLİB’DE YAŞANANLAR

Mayıs ayından itibaren başlayan saldırılarla rejim bütün çalışmaları bozdu. Biz Ruslarla konuşmak suretiyle bu barbarca yapılan girişimlerin durdurulması için nüfuzlarını kullanmalarını istedik.

Mayıstan itibaren başlayan saldırılar neticesinde 1000 km2 alanı işgal ettiler.

Ruslara nüfuzunuzu kullanın ve rejim bu saldırıları durdursun diyoruz. Şu ana kadar 4 milyonluk bir alandan İdlib’den bahsediyoruz. 600 bin kişi yeniden evlerini terk ettiler.

Rusya’nın rejimi yönlendirmesini beklediğimizi ifade ediyoruz.

Gözlem noktalarımızı boşaltılması söz konusu değil. Herhangi bir şekilde onlara bir müdahale olursa tereddütsüz bir şekilde karşılık verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Libya tezkere

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