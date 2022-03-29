Bakan Akar'dan 'mayın' açıklaması: Gemilerimiz teyakkuz halinde

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin açıklarında ardı ardına mayın görülmesi tedirginliğe yol açmıştı. Ukrayna'nın Rus işgalini önlemek adına denize döşediği mayınların başıboş şekilde Karadeniz'de dolaştığı haberi sonrası İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında mayınlar tespit edilmiş, ardından mayınlar ekipler tarafından imha edilmişti. Milli Savunma Bakanı Akar da mayın tehdidine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında tespit edildikten sonra imha edilen mayınların hatırlatılması ve alınan tedbirlerin sorulması üzerine, mayınla mücadelenin teknik konu olduğuna dikkat çekti.

Mayınla mücadelenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalışmaları ve konsepti kapsamında yer aldığını vurgulayan Akar şöyle konuştu:

"Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor."

Tertibatından koptuğu belirtilen mayınların sayısına ilişkin Akar, "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi; bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'ROMANYA VE BULGARİSTAN İLE İŞBİRLİĞİMİZ VAR'

Ayrıca tüm denizcilerin mayınlara karşı uyarıldığını belirten Bakan Akar, "Herkesin gözü kulağı, görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediliyor. Müdahale için Su Altı Savunma Timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür, bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuz da herkes tarafından görüldü" diye konuştu.

Bakan Akar, "Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir işbirliği var mı?" sorusuna da "Hayır. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile işbirliğimiz var. Rusya ile işbirliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koodinasyonu yaptık" cevabını verdi. (DHA)

MSB: UNSURLARIMIZ GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı da mayınla mücadele konusuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

