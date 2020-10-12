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Bakan Akar'dan 'Oruç Reis' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 14:02 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis'in yeniden faaliyete başlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Akar'dan 'Oruç Reis' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Navtex kararıyla ilgili olarak, "Ege ve Akdenizde yetki alanlarımız var BM tarafından. Bu hiç kimseye bir tehdit değil. Gerilimi yükseltmek için her şeyi yapıyorlar" dedi.

Bakan Akar, "Bilimsel ve teknik çalışmalarımızı korumak ve refakat etmek durumundayız. Oruç Reis planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmekte Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç halinde koruma ve refakat sağlayacağız" diye konuştu.

Bakan Akar, Ermenistan'ın Gence'ye saldırısı hakkında, "Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararasi hukuk önünde bir gün verecekler. Ermenistan savaş, insanlık suçu işliyor" dedi.

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