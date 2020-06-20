Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakan\u0131 Akar, Pen\u00e7e-Kaplan Operasyonu ile ilgili "\u015eu ana kadar ter\u00f6ristlerin inlerine, ma\u011faralar\u0131na girildi, bunlar ba\u015flar\u0131na y\u0131k\u0131ld\u0131, y\u0131k\u0131lmaya devam ediliyor." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan....\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 'Salg\u0131n\u0131 ancak b\u00f6yle yeneriz' dedi ve s\u0131ralad\u0131...\u00dczerinden otomobil ge\u00e7en \u0130smail'den iyi haber geldi2020 K\u0131dem tazminat\u0131 nas\u0131l hesaplan\u0131yor?