Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili "Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bunlar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan....



