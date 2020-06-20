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  4. Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 08:59 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili "Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bunlar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor." açıklamasını yaptı.

Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili "Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bunlar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediliyor." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan....

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