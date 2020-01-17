Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşlarımız, 16 Ocak 2020 tarihinde Barış Pınarı Hârekat Bölgesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adında Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: DHA

