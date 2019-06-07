Bakan Akar'dan sınır güvenliği açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hudutların emniyetini sağlamak için bugüne kadar elimizden gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, 'Hudut namustur.' anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve diğer yetkililerce karşılanan Akar ve komutanlar, askeri helikopterlerle 5. Hudut Alay Komutanlığı'na geldi. 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı ve diğer yetkililerin karşıladığı Bakan Akar, tören mangasını selamladı, birlik şeref defterini imzaladı. Akar, çalışmalara ilişkin detaylı brifing aldı.

"İran sınırından Türkiye'ye karşı gerek terörist faaliyetler, geçiş, aktarma gayretleri gerekse düzensiz göç çerçevesinde yasa dışı geçiş teşebbüsleri var." diyen Akar, bunlara karşı alınması gereken tedbirlerin aksaksız yerine getirilmesinin önemine işaret etti. Yapılan çalışmalarda bilginin, koordinasyonun ve tecrübenin önemini vurgulayan Akar, şunları söyledi: