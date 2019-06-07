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Bakan Akar'dan sınır güvenliği açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 14:49 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu 5. Hudut Alayı'nda denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar'dan sınır güvenliği açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hudutların emniyetini sağlamak için bugüne kadar elimizden gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, 'Hudut namustur.' anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve diğer yetkililerce karşılanan Akar ve komutanlar, askeri helikopterlerle 5. Hudut Alay Komutanlığı'na geldi. 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı ve diğer yetkililerin karşıladığı Bakan Akar, tören mangasını selamladı, birlik şeref defterini imzaladı. Akar, çalışmalara ilişkin detaylı brifing aldı.

"İran sınırından Türkiye'ye karşı gerek terörist faaliyetler, geçiş, aktarma gayretleri gerekse düzensiz göç çerçevesinde yasa dışı geçiş teşebbüsleri var." diyen Akar, bunlara karşı alınması gereken tedbirlerin aksaksız yerine getirilmesinin önemine işaret etti. Yapılan çalışmalarda bilginin, koordinasyonun ve tecrübenin önemini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Çalışmalarımızla ülkemizin beklentilerine cevap vermemiz lazım. Sizlerden beklentimiz büyük; hudutlarımızın aşılmazlığı, geçilmezliği. Esas olan budur. İster terörist olsun ister düzensiz göçmen olsun sonuçta hepsi yasa dışı bir geçiş demektir. Bunlara karşı elimizdeki imkanları en etkin şekilde kullanacağız ve bu geçişleri her türlü imkanı kullanarak sıfırlayacağız. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri çok büyük emekler harcadı, çok büyük yatırımlar yaptı. İhtiyaç duyulan ilave birlikler tahsis edilerek burası son derece güçlendirildi. Hudutların emniyetini sağlamak için bugüne kadar elimizden gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, 'Hudut namustur.' anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz."

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Öte yandan Bakan Akar’ın inceleme ve denetlemeleri sırasında ilginç bir ayrıntı dikkati çekti. 5. Hudut Alay Komutanı olarak 1999-2001 yıllarında Iğdır'da görevli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın albay rütbesindeki fotoğrafının, birliğin şeref salonunda yer aldığı görüldü.

Kaynak: AA

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Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı

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