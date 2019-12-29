HABER
  4. Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 09:46 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi. Akar, sınırda önemli mesajlar verdi.

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Akar'ın açıklamaları:

(İdlib) Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler. Türkiye buradaki (İdlib) insanlık dramını önlemek için gece gündüz demeden elinden gelen gayreti göstermektedir.

LİBYA AÇIKLAMASI

(Libya tezkeresi) TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır.

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
'Devlere' ayakkabı yapıyor 'Devlere' ayakkabı yapıyor 
Aynı yerde meydana gelen kazalar iş yeri sahibini isyan ettirdiAynı yerde meydana gelen kazalar iş yeri sahibini isyan ettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Suriye

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü!

20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü!

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplanan bu araçtan sağ çıktılar!

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Bariyere ok gibi saplandı!

Denizli'de polisten şok denetim

Denizli'de polisten şok denetim

İstanbul'da makas dehşeti! Alkollü sürücü otoyolu karıştırdı!

İstanbul'da makas dehşeti! Alkollü sürücü otoyolu karıştırdı!

20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü! Kamyon tekerine sıkışarak can verdi!

20 yaşındaki Suriyeli gencin korkunç ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.