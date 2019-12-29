Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Akar'ın açıklamaları:

(İdlib) Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler. Türkiye buradaki (İdlib) insanlık dramını önlemek için gece gündüz demeden elinden gelen gayreti göstermektedir.

Bölgedeki Birlik Komutanlarıyla toplantı yapan Bakan Akar: “Yaptığımız mutabakata saygılıyız, Rusya’nın da bu mutabakata uymasını bekliyoruz. Biz hiçbir şekilde 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız” dedi. https://t.co/GGvDVHCBK6#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/jZC81jJnIL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2019

LİBYA AÇIKLAMASI



(Libya tezkeresi) TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır.

