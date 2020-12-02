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Bakan Akar'dan tank palet fabrikası ile ilgili açıklama

02.12.2020 13:54 | Son Güncelleme:
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Bakan Akar'dan tank palet fabrikası ile ilgili açıklama

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili olarak "Mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili olarak "Mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim." dedi.

Bakan Akar açıklamasının devamında şunları ifade etti:

(Türk-Rus Ortak Merkezi) Şimdi inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak.Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak

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