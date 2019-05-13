BAKAN AKAR DENİZ HARP OKULU ÖĞRENCİLERİYLE İFTAR YAPTI

*Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

-"Yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelemize ilaveten Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta da ülkemizin hak ve hukukunu korumak için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz"

-(Mavi Vatan Tatbikatı) "Bu faaliyetlerimizi sadece ülkemizde iç kamuoyu değil, yurt dışındaki muhataplarımız da yakında takip ediyor. Dostlarımız sevindiklerini, memnuniyetlerini bizlere ifade ediyorlar. Bu tatbikatlardaki amacımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesi ve milletinin güvenliğini sağlamak, egemenlik, bağımsızlık, deniz hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak konusunda son derece azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu da göstermektir. Bu tatbikatlarda bu ve benzeri hususlar uzmanlar ile yerli ve yabancı kamuoyu tarafından da açıkça görülmektedir."

İSTANBUL DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

Deniz Harp Okulu'na gelişinde Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamlamasının ardından komutanlarla birlikte Kılıç Ali Paşa Yemekhanesi'ne geçti. İftarı Harbiyelilerle yapan Bakan Akar, öğrencilere eğitim ve öğrenime ilişkin direktifler vererek başladığı konuşmasında, Türkiye'nin çevresinde yaşanan önemli gelişme, çatışma ve istikrarsızlıkları yakından takip ettiklerini belirtti.