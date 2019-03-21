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Bakan Akar: “En önemli mücadele konusu teröristlerin içerideki ve dışarıdaki hamileri”

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "En önemli mücadelenin teröristlerin içerideki ve dışarıdaki hamileri ile olduğunu unutmayın.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "En önemli mücadelenin teröristlerin içerideki ve dışarıdaki hamileri ile olduğunu unutmayın. En önemli mücadele konusu teröristlerin içerideki ve dışarıdaki hamileri. Teröristler bitecek, biter fakat bu hamileri unutmayın" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile birliikte 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde işçilerle bir araya geldi. Bakan Akar burada yaptığı konuşmada, “Tarihi şanla dolu fabrikada önemli işler yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Önemli bir mirasa sahipsiniz. Bizim dileğimiz önümüzdeki günlerde alınacak tedbirlerle çok daha iyi işler yapacağız, fabrikamız layık olduğu seviyeye gelecek" diyerek işçilerin özlük haklarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Türkiye’nin etrafındaki çatışmalara, istikrarsızlık ve belirsizliklere dikkat çeken Akar, bunların yakından takip edildiğini, bunlardan kaynaklı tehdit ve tehlikelere karşı alınacak tedbirlerle ilgili de gerekenlerin yapıldığını, yapılmaya da devam edeceğini kaydetti. Akar, 24 Temmuz 2015’te İkiyakalar’daki operasyonla terörle mücadelenin yeni safhasının başlatıldığını, teröristlerin girilemez olarak nitelendirdiği yerlere girildiğini ve çukur operasyonlarında teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü ifade etti. Başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını da hatırlatan Bakan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini belirtti. Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine dikkat çeken Bakan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şimdi üzerinde çalıştığımız Münbiç ne olacak, Fırat’ın doğusu ne olacak? Münbiç iyi olacak, Fırat’ın doğusu iyi olacak. Bunun başka çaresi yok. Türkiye’ye rağmen herhangi bir karar alınmasına, herhangi bir oldubittiye göz yummayacağımızı muhataplarımıza bildirdik. Şu anda silahlı kuvvetlerimiz gerekli hazırlıklarını, planlarını yaptı. Yeri ve zamanı geldiğinde gerekli tedbirler alınacak. Bizim hedefimiz teröristler. Bizim hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Biz yüz yıllardan beri bu topraklarda kardeşiz, beraberiz, biriz, birlikteyiz. Kimse fitne ile fesatla bu kardeşliği bozamaz. Biz et ve tırnak gibiyiz. Aynı coğrafyayı, ekmeği, mezarı paylaşıyoruz. Dolayısıyla bizim kardeş olduğumuzun ispatı şehitlikler, mezarlıklardır. Hepsi yan yana yatıyor. Böyleyken bazı alçaklar fitne ve fesatla bir şekilde bu birlik ve beraberliği tahrip etmeye çalışıyorlar. Fakat bu milletin feraseti buna engeldir, buna müsaade etmeyecektir."
Akar, terörle mücadelenin devam ettiğini belirterek, "En önemli mücadelenin teröristlerin içerideki ve dışarıdaki hamileri olduğunu unutmayın. En önemli mücadele konusu teröristlerin içerideki ve dışarıdaki hamileri. Teröristler bitecek, biter fakat bu hamileri unutmayın" dedi.
İdlib’deki 4 milyon insanın güvenliği için her türlü girişimi yaptıklarını kaydeden Akar, "Orada bulunmamız hiçbir şekilde Suriye’nin toprak bütünlüğüne kast etmek için değil. Oradaki 4 milyon civarındaki insanın güvenliği içindir" diye konuştu.
Mavi vatanın savunulması konusunda da aralıksız çalıştıklarını ifade eden Akar, “Silahlı kuvvetlerimizin kahraman mensupları, deniz ve havada da karada olduğu gibi 7 gün 24 saat görevinin başındadır. Çok şükür hakkımızı çiğnetmedik, bu asil milletin hukukunu çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz. Karadeniz’de, Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta daima barıştan, diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız ancak hiçbir şekilde bu milletin iğne ucu kadar hakkını çiğnetmeyeceğiz. Elimizden gelen neyse ’ölürsek şehit kalırsak gazi’ anlayışı içinde her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz" dedi.
Yerli ve milli savunma sanayiinin geliştirilmesine de değinen Akar, bu konuda etkin hale gelinmesinin önemli olduğunu, yapılanlarla yetinilmemesi, yeni sistemlerin, ürünlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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