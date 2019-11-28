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Bakan Akar, Endonezyalı mevkiidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, konuk Bakan Subianto'yu Millî Savunma Bakanlığı'nda askerî törenle karşıladı. İki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende Endonezya Savunma Bakanı Subianto, tören kıtasını selamladı. Törenin ardından baş başa görüşen iki bakan, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti. İki ülke arasındaki güvenlik, askerî ve savunma sanayi alanında iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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