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Bakan Akar: Ermenistan paralı askerleri ve teröristleri geri göndermeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir" açıklamasında bulundu. Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar: Ermenistan paralı askerleri ve teröristleri geri göndermeli

Milli Savunma Bakanı Akar, Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Barışçıl yollarla çözüm diyenler, “derhal ateşkes” isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar; Dağlık Karabağ ile Azerbaycan’ın yüzde 20’si işgal altındayken, Hocalı’da barbarlıkla, hak-hukuk tanımadan çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken 30 sene, neredeydiler" diye soran Akar, şunları kaydetti:

"Türkiye-Azerbaycan arasındaki münasebet “iki devlet tek millet” münasebetidir. Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır."

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERLERİNDEN EDİLDİ

Ermenistan, Azerbaycan’ın topraklarının yüzde 20’sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki 7 rayonu yaklaşık 30 yıl önce işgal etti. İşgal ile birlikte 1 milyondan fazla Azerbaycan Türkü yerlerinden edildi, 22 binden fazla şehit verildi, yaklaşık 4 bin kişinin akıbeti ise hala tespit edilemedi. Dahası, Hocalı katliamı da hala hafızalardadır.

Uluslararası hukukta alınan tüm kararlara, Azerbaycan’ın tüm diplomatik ve barışçıl çabalarına rağmen sorun halen çözülemedi. Ermenistan, BM kararları dahil, uluslararası hukuku da ayaklar altına alarak işgaline devam etmektedir.
Ermenistan’ın provokatif eylemlerinin sayısı son zamanlarda giderek artmıştır. 12 Temmuz ve 21 Eylül’de Tovuz’daki saldırıların ardından 27 Eylül’de sivil yerleşimlerine ateş açtı.

(İHA)

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