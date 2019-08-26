Bakan Akar, Erzincan’da

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )-MİLLİ Savunma Bakanı Hulisi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 3'üncü Ordu Komutanlığı’ndaki görev devir teslim törenine katılmak üzere Erzincan’a geldi.

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) emekliliğe sevk edilen 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın yerine atanan Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın görevi devralacağı törene katılmak üzere Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Erzincan’a geldi.

Askeri uçakla gelen Bakan Akar ve komutanları, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Belediye Başkanı Bekir Aksun karşıladı. Heyet daha sonra 3'üncü Ordu Komutanlığı’na geçti. Bakan Akar, devir teslim töreni sonrası Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Muş'a geçecek.

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