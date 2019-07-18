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Bakan Akar: "F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 21:49 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir" dedi.
"Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır" ifadelerini kullanan Akar, "ABD’nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır” şeklinde konuştu.
Kandil bölgesine yapılan hava harekatı ile ilgili Akar, "Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil bölgesine yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir” dedi.

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