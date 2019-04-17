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Bakan Akar: F-35 projesinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:17 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 projesinin aynı zamanda bir ortağıyız.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 projesinin aynı zamanda bir ortağıyız. Bu projenin bir ortağı olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. Aynı şekilde bu projenin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.
Bakan Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Michael Shanahan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamaları, bakanlık internet sitesinde yer aldı. Bakan Akar, görüşmenin son derece olumlu bir havada gerçekleştiğini söyleyerek, "Stratejik ortaklar olarak ekonomik ve güvenlik konularındaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlardan birisi de F-35 konusu. F-35 projesinin aynı zamanda bir ortağıyız. Bu projenin bir ortağı olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. Zaten bu, bütün taraflarca kabul edilmektedir. Aynı şekilde bu projenin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bu konuyu bir kez daha dile getirme fırsatı bulduk" dedi.
'YENİ BİR TEKLİF ORTAYA KOYULDU'
Bakan Akar, F-35 savaş uçağı tedariki kapsamında gönderilen 4 pilotun uçuş eğitimi ile bakım ekibinin teknik eğitimlerinin devam ettiğini de vurguladı. Patriot sistemleri konusuna da değinen Bakan Akar, "Patriot ile ilgili çeşitli aşamalardan geçtikten sonra Amerikan tarafından bize ülkemizin ihtiyacı olan hava ve füze savunma sistemine ilişkin yeni bir teklif ortaya konuldu. Bu teklifin şu anda ilgili kurum ve kişiler tarafından yoğun ve ayrıntılı bir şekilde çalışıldığını kendilerine ifade ettik. Bu çalışma biter bitmez görüşlerimizi kendilerine bildireceğimizi ifade ettik" diye konuştu.
'KANUN TASARISI HAZIRLANDI'
Bakan Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olarak şöyle konuştu: "Burada bazı senatörler tarafından kanun tasarısı hazırlandı. Hazırlanan tasarılardan biri de Doğu Akdeniz ile ilgiliydi. Bu konuda endişelerimizi, diğer bir deyişle görüşlerimizi de açık bir şekilde ortaya koyduk. Kıbrıs’ta yaşayan kardeşlerimizin hakları olduğunu, KKTC halkının da Kıbrıs’ın sahip olduğu enerji kaynakları konusundaki haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini, aynı eşit haklara sahip olduklarını, burada yapılacak çalışmaların mutlaka bu gerçeği göz önünde bulundurularak yapılması, aksi uygulamaların bizler tarafından kabul edilmeyeceğini, uygun olmadığını kendilerine aktardık. Bunun da anlaşıldığını zannediyorum, bunun üzerinde de önemle duruldu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Akar'ın açıklaması

Haber-Kamera: ANKARA/DHA

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