HABER

Bakan Akar: F-35 projesinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 10:25 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 projesinin aynı zamanda bir ortağıyız.

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 projesinin aynı zamanda bir ortağıyız. Bu projenin bir ortağı olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. Aynı şekilde bu projenin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" dedi. Bakan Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Michael Shanahan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamaları, bakanlık internet sitesinde yer aldı. Bakan Akar, görüşmenin son derece olumlu bir havada gerçekleştiğini söyleyerek, "Stratejik ortaklar olarak ekonomik ve güvenlik konularındaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlardan birisi de F-35 konusu. F-35 projesinin aynı zamanda bir ortağıyız. Bu projenin bir ortağı olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. Zaten bu, bütün taraflarca kabul edilmektedir. Aynı şekilde bu projenin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bu konuyu bir kez daha dile getirme fırsatı bulduk" dedi. 'YENİ BİR TEKLİF ORTAYA KOYULDU' Bakan Akar, F-35 savaş uçağı tedariki kapsamında gönderilen 4 pilotun uçuş eğitimi ile bakım ekibinin teknik eğitimlerinin devam ettiğini de vurguladı. Patriot sistemleri konusuna da değinen Bakan Akar, "Patriot ile ilgili çeşitli aşamalardan geçtikten sonra Amerikan tarafından bize ülkemizin ihtiyacı olan hava ve füze savunma sistemine ilişkin yeni bir teklif ortaya konuldu. Bu teklifin şu anda ilgili kurum ve kişiler tarafından yoğun ve ayrıntılı bir şekilde çalışıldığını kendilerine ifade ettik. Bu çalışma biter bitmez görüşlerimizi kendilerine bildireceğimizi ifade ettik" dedi. 'KANUN TASARISI HAZIRLANDI' Bakan Akar açıklamasında, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olarak şunları keydetti: "Burada bazı senatörler tarafından kanun tasarısı hazırlandı. Hazırlanan tasarılardan biri de Doğu Akdeniz ile ilgiliydi. Bu konuda endişelerimizi, diğer bir deyişle görüşlerimizi de açık bir şekilde ortaya koyduk. Kıbrıs’ta yaşayan kardeşlerimizin hakları olduğunu, KKTC halkının da Kıbrıs’ın sahip olduğu enerji kaynakları konusundaki haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini, aynı eşit haklara sahip olduklarını, burada yapılacak çalışmaların mutlaka bu gerçeği göz önünde bulundurularak yapılması, aksi uygulamaların bizler tarafından kabul edilmeyeceğini, uygun olmadığını kendilerine aktardık. Bunun da anlaşıldığını zannediyorum, bunun üzerinde de önemle duruldu."

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bakan Akar: F-35 projesinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdikBakan Akar: F-35 projesinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik
AK Parti'de ikinci istifa!AK Parti'de ikinci istifa!

En Çok Okunan Haberler

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
AK Parti Karaman İl Başkanı istifa etti

AK Parti'de ikinci istifa!

AK Parti İzmir İl Başkanı belli oldu

AK Parti İzmir il başkanı belli oldu

Tunç Soyer: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ratina taramasıyla girilen oda var

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

Devlet Bahçeli'ye 149 yıllık tabanca hediye edildi

Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 26 yıl geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.