Bakan Akar: “F-35’ler için tesislerimiz, üssümüz hazır”

Milli Savurma Bakanı Hulusi Akar, F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimine ilişkin, “Şu anda 4 uçak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne teslim edilmiş bulunmakta. Bunlar bizim uçağımız olarak orada eğitimlerde kullanılmakta. Kasım ayında da diğer uçakların Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Malatya’da bu konuda yapılması gereken hazırlıklarımızı yaptık, tesislerimiz, üssümüz hazır, uçaklarımızın gelmesini bekliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TÜYAP’taki IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin sorulara cevap verdi. İDEF’19 hakkında “Bu fuar bizim yüz akımız olmaya devam ediyor. Türkiye’nin bir markası haline gelmiş bir fuar" diyen Bakan Akar, fuara 53 ülkeden bin 61 firmanın katıldığını kaydetti. Akar, “Bu bizim için gurur verici sonuç. Ayrıca 71 ülkeden de bakanlar, bakan yardımcıları, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, onların temsilcileri var" diye konuştu.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesi ile ilgili soru üzerine Akar, “Büyükelçi Sayın Jeffrey nezaket göstererek İstanbul’a geldi. Burada çok yararlı, olumlu bir görüşme yaptık. Bütün görüşlerimizi, tezlerimizi, tekliflerimizi, taleplerimizi açık şekilde masaya koyduk, kendileri de bunu büyük anlayışla dinlediler. Daha önceki görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz görüşlerimizi tekrarlamakla birlikte bizim görüşlerimize Jeffrey ve heyetinin yaklaştığını görmekten de son derece mutlu oldum. Dileğimiz, temennimiz önümüzdeki günlerde yapacağımız diğer görüşmelerle de güvenli bölge başta olmak üzere ikili konularda birbirimize yaklaşacağımızı görüyorum. Biz Fırat’ın doğusunda ülkemize, halkımıza, sınırlarımıza bir terör tehdidi olmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bunun için alınması gereken ne tedbir varsa bunları almaya çalışıyoruz. Gayretimiz bu. Bu manada dostumuz, müttefikimiz, stratejik ortağımız ABD’den bizim talebimiz, PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’nin bir an önce bölgeden çıkarılmasını, bunların silahlarının toplanmasını ve sınırlarımızdan en az 30-40 kilometre güneye doğru götürülmesidir" şeklinde konuştu.

Bakan Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile yaptığı görüşmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“30-40 kilometrede terör örgütü PKK/YPG’nin herhangi bir unsurunun olmamasını talep ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD’nin bazı tutumu var. Bu tutumda bazı esneklikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim görüşlerimize yaklaştıklarını da memnuniyetle müşahede ediyoruz. Ayrıca bu görüşmelerin faydalı olduğu kanaatinde olmakla beraber aynı zamanda dostlarımıza, Sayın Jeffrey’e bir kez daha ciddi şekilde zaman kaybettiğimizi, dolayısıyla bu zaman kaybının bir anlamda teröristlere imkan, fırsat verdiğini, bunun da ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliğini risk altına attığını, bundan bir an önce kurtulmamız gerektiğini kendilerine ifade ettim."

Güvenli bölgenin ne zaman devreye gireceğine ilişkin konuşan Bakan Akar, ”Zamanla ilgili kullandığımız terim ’bir an önce.’ Bir an önce bu konuda ikili karar, tedbir almamız. Daha önce beraber çalıştık, mümkün olmayınca Fırat Kalkanı Harekatı’nı tek taraflı Türkiye olarak yaptık. Böyle bir durumda kalmak istemediğimizi kendilerine bir kez daha ifade ettim" diye konuştu.

Bakan Akar, güvenli bölgenin kontrolünün kimde olacağına ilişkin ise, “Güvenli bölgede hiçbir şekilde terör örgütü PKK/YPG unsuru olmaması gerekir. Daha önce ABD’liler tarafından bazı koalisyon, Avrupa, NATO ülkelerine kara kuvvetleri unsurları göndermeleri konusunda bir teklif oldu. Bu teklife kimse olumlu yanıt vermedi. Bu nedenle biz diyoruz ki, Türkiye bu manada askeri ile diğer idari, lojistik unsurları ile burada faaliyet göstermeye yeteneği ve durumu müsait olan tek ülke, tek silahlı kuvvetler konumunda. Bu nedenle biz birlikte iş yapmak istediğimizi kendilerine ifade ettik. Bunu yapabileceğimizi söyledik" dedi.