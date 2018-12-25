HABER

Bakan Akar: Fırat'ın doğusuna operasyon için her şey planlandı -2

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2018 13:18 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon ile ilgili olarak, "Bütün her şey planlandı, programlandı.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon ile ilgili olarak, "Bütün her şey planlandı, programlandı. Her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, "Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman olacak, bekleyecek miyiz?" sorusuna, "Beklemek filan yok. Bütün her şey planlandı, programlandı. Her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor" diye cevap verdi.

'AMERİKALILARLA TEMASLAR SÜRÜYOR, SORUN YOK'

Bakan Hulusi Akar, Menbiç'te izlenecek yol haritası için ise "Çalışılıyor, görüşmelerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde Amerikalılarla görüşmeler olacak. Askerler de görüşüyor, temaslarımız var, asker arkadaşlarımızın temasları var. Üst düzeyde alınan karar çerçevesinde, siyasi çerçevede içi doldurulacak, çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Takvim belirlenecek. Belirlediği zaman sizlere açıklanacak" ifadelerini kullandı.

'TEK TİP ASKERLİKTE KALICI ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ'

'Tek tip askerlik' ile ilgili soru üzerine ise Bakan Akar, dikkatli ve hassas bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Akar, "Çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek, becerebilirsek, ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan biraz çalışma dikkatli ve hassas ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes öngörebilsen, çalışmalarını, faaliyetlerini ona göre planlayabilsin" dedi.

Aşk dileyen herkes bu taşın başına gidiyor!Aşk dileyen herkes bu taşın başına gidiyor!
HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi'nden flaş başvuruHDP kapatılacak mı? Vatan Partisi'nden flaş başvuru
Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı

HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu

HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi'nden flaş başvuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Meral Akşener'den Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Akpınar ve Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'tan AK Parti itirafı!

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'tan AK Parti itirafı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.