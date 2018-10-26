Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede, iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliği ile bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

