Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü

Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakan\u0131 Florence Parly ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nEdinilen bilgiye g\u00f6re, g\u00f6r\u00fc\u015fmede, iki \u00fclke aras\u0131nda savunma alan\u0131ndaki i\u015f birli\u011fi ile b\u00f6lgesel g\u00fcvenlik konular\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulunuldu.PARTNERYasemin modaya uydu\u0130\u015f adam\u0131, 'iyilik ko\u015fusu'nda Kula'ya ula\u015ft\u0131Sokak lambalar\u0131 meme kanserine kar\u015f\u0131 pembe yand\u0131
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