Bakan Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh'i kabul etti

Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, Gambiya Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Korgeneral Masanneh Kinteh ile bir araya geldi.\nBakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Akar ile Kinteh aras\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fmede Kara Kuvvetleri Komutan\u0131 Orgeneral \u00dcmit D\u00fcndar da yer ald\u0131.PARTNER Sigara tiryakisi adam\u0131n akci\u011feri g\u00f6renleri \u015foke etti!Anne ve k\u0131zlar\u0131n\u0131n ortak kaderi: \u00c7ocuk gelinK\u00f6pe\u011finin kirletti\u011fi arac\u0131 y\u0131kat\u0131p \u00e7ekili\u015fe kat\u0131lan kad\u0131na s\u0131f\u0131r kilometre otomobil \u00e7\u0131kt\u0131
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