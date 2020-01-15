Bakan Akar: ”Gecikmeli de olsa Hafter’in Berlin’de bir noktaya gelmesini bekliyoruz. Temennimiz bir an önce ateşkesin hayata geçmesi. Siyasi çözümden yanayız.”

Bakan Akar: \u201dGecikmeli de olsa Hafter\u2019in Berlin\u2019de bir noktaya gelmesini bekliyoruz. Temennimiz bir an \u00f6nce ate\u015fkesin hayata ge\u00e7mesi. Siyasi \u00e7\u00f6z\u00fcmden yanay\u0131z.\u201dG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERK\u0131rm\u0131z\u0131 hal\u0131da \u015f\u0131kl\u0131k yar\u0131\u015f\u0131Bakan G\u00fcl: Elektronik tebligat\u0131n yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 hedefliyoruz\u201cT\u00fcrkiye Libya\u2019da diplomatik kanallar\u0131 iki tarafla da a\u00e7\u0131k tutmal\u0131\u201d