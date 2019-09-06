HABER

Bakan Akar: “Gecikmeye tahammülümüz yok”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 17:26 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de güvenli bölge konusunda hiçbir gecikmeye tahammüllerinin olmadığını belirterek, "Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül’de başlamasını planladık.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’de güvenli bölge konusunda hiçbir gecikmeye tahammüllerinin olmadığını belirterek, "Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül’de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlar ile birlikte Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında vekaleten yürüttüğü 2’nci Ordu Komutanlığına asaleten atanan Korgeneral Sinan Yayla’yı makamında ziyaret etti. Akar ve komutanlar, görev teslimi gerçekleştirilen Yayla’yı tebrik ederek, başarı diledi. Ziyarete Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Akar, Suriye’de güvenli bölge konusunda şunları söyledi:
“Başlangıçtaki görüşmelere ‘Oraya hiçbir şekilde Türk askeri giremez’ diye başladılar. Temaslar bir ay, iki ay devam etti. En son Ağustos’taki görüşmelerde belli bir program dahilinde, belli bir takvim üzerinde genel bir mutabakat oluştu. Biz Münbiç’i de Rakka’yı da unutmadık, verilen sözlerin tutulmadığını da unutmadık. Bunlar olmadığı için biz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarını tek başımıza yaptık. Bu konudaki kararlılığımız gayet açık.”
Yapılan takvim kapsamında Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’nin Akçakale’de faaliyete geçtiğini anımsatan Akar, “Orada bir Türk general ve bir ABD’li general ile onlara bağlı subaylar çalışmalara başladı. Önce İHA, sonra helikopter uçtu. 3’üncü müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül’de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz. Bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gecikmeye tahammülümüz yok”
“Terör örgütü YPG’nin PKK’dan farkı yoktur. YPG’nin PKK’dan farklı olduğunu söylemek en azından bizim aklımıza hakarettir. İstihbarat raporları ve açık bilgiler bunu net olarak gösteriyor. Oradaki teröristlerin YPG’nin, tamamen PKK’nın aynısı olduğunu kanıtlıyor” diyerek sözlerini sürdüren Akar, Türkiye’nin verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini, çalışmaları da bu şekilde sürdürdüğünü kaydetti. Akar, “Aynı şekilde karşı tarafın da verdikleri sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Bizler bakanlar olarak, Genelkurmay Başkanımız, kuvvetlerimiz, heyetlerimizdeki general, amiral, subay, astsubaylarımız muhataplarına tekrar tekrar şunu söylüyor, ‘Gecikmeye, oyalanmaya tahammülümüz yok’. Niye? Çünkü geçmişteki olayları unutmadık. Dolayısıyla biz bir an önce üzerinde mutabık kaldığımız, teröristlerin geri çekilmesi, ağır silahların toplanması, tahkimatın tahrip edilmesi, orada müşterek devriyelerin başlaması, devriye üslerinin kurulması, uçak faaliyetlerinin bir an önce başlaması helikopter ve İHA sürdürülmesi. Bu konuda ısrarlıyız, kararlıyız. Biz bu şekilde bu olayın gitmesi ve ülkemizin güneyindeki bu terör koridorunun tahribinden yanayız. Sınırlarımızın güvenliği, 82 milyonun emniyeti için çalışıyoruz. Beraber çalışalım. Olmadı mı, olmuyor mu? O zaman da B planımız da, C planımız da hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tekrar tekrar söylediği gibi biz stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna uygun, birlikte terörle mücadeleyi yapmak istiyoruz. Biz sonuna kadar görüşmeler yoluyla, mutabakatla bu işi götürmeye çalışıyoruz ama bu hep böyle olacak, hep bekleyeceğiz değiliz. Böyle bir şey yok” açıklamasını yaptı.
Akar, terörle mücadelenin artan bir kararlılık ve tempoda devam ettiğini belirterek, “Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız” diye konuştu.

PARTNERTaşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!
Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorumKılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum
CHP'li Başkan'dan tartışılacak atama! '7 bin TL civarında maaşı var'CHP'li Başkan'dan tartışılacak atama! '7 bin TL civarında maaşı var'

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Diğer Haberler
İYİ Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan istifa ederek MHP'ye geçti

İYİ Parti'de istifa! MHP'ye geçti

Kılıçdaroğlu'dan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

CHP'li Başkan'dan tartışılacak atama! '7 bin TL civarında maaşı var'

CHP'li Başkan'dan tartışılacak atama! '7 bin TL civarında maaşı var'

Son dakika! Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu için hapis cezası!

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uyardı: Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.