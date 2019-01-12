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Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve MİT Müsteşarı Fidan Hatay'da toplantı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 10:37 | Son Güncelleme

  Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın dün Şanlıurfa'da bulundukları temasların ardından Hatay'daki sınır birliklerinde de inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu açıkladı.  Açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Hatay'da bulunan sınır birliklerini ziyaret ettiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın dün Şanlıurfa'da bulundukları temasların ardından Hatay'daki sınır birliklerinde de inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu açıkladı.
Açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Hatay'da bulunan sınır birliklerini ziyaret ettiği kaydedildi. Açıklamaya göre, burada sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar ve beraberindeki heyet, ardından Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan ile bir toplantı yaparak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda ayrıca, İdlib'te yaşanan son gelişmelerin de gündeme geldiği bildirildi. Bir süre önce başlayan ateşkeş sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Akar, "Soçi’deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın işbirliğimiz devam ediyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

ANKARA,(DHA)

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