HABER

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve MİT Müsteşarı Fidan Hatay'da toplantı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın dün Şanlıurfa'da bulundukları temasların ardından Hatay'daki sınır birliklerinde de inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu açıkladı.

ANKARA,(DHA) Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın dün Şanlıurfa'da bulundukları temasların ardından Hatay'daki sınır birliklerinde de inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Hatay'da bulunan sınır birliklerini ziyaret ettiği kaydedildi. Açıklamaya göre, burada sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar ve beraberindeki heyet, ardından Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan ile bir toplantı yaparak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda ayrıca, İdlib'te yaşanan son gelişmelerin de gündeme geldiği bildirildi. Bir süre önce başlayan ateşkeş sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Akar, Soçi?deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın işbirliğimiz devam ediyor dedi.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Üniversitenin papyonlu hocasıÜniversitenin papyonlu hocası
Lisede mahkeme kuruldu, suçlular cezaevine konulduLisede mahkeme kuruldu, suçlular cezaevine konuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Konya'da yarım saat arayla iki kişiyi vurdular!

Konya'da yarım saat arayla iki kişiyi vurdular!

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda önemli toplantı! Hakan Fidan, Hulusi Akar ve komutanlar bir araya geldi

Sınırda önemli toplantı!

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı

Florya'da tren yolunda kaza!

İstanbul Florya'da tren kazası! Yaralılar var

Sarıyer'de kimyasal madde paniği!

İstanbul'da kimyasal madde paniği!

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Günlük burç yorumları 12 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

12 Ocak Cumartesi için günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.