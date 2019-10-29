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Bakan Akar: Görüşmeler gayet güzel gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2019 22:27 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ayın 22'sinde Moskova'da yaptığımız mutabakatın taktik ve tekniğini konuşuyoruz.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ayın 22'sinde Moskova'da yaptığımız mutabakatın taktik ve tekniğini konuşuyoruz. Görüşmeler gayet güzel gidiyor. Sonuçlandığı zaman da sizlerle paylaşacağız" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabul Töreni'ne katıldı. Bakan Akar, kabul töreninde basın mensuplarının Fırat'ın doğsunda oluşturulan güvenli bölgeye ilişkin sorularını yanıtladı. Soçi'de yapılan mutabakat kapsamında Rusya'yla görüşmelerin devam ettiğini aktaran Akar, "Dün geldiler, askeri heyetler çalıştı bugün de çalıştılar yarın da çalışacağız. Ayın 22'sinde Moskova'da yaptığımız mutabakatın taktik ve tekniğini konuşuyoruz. Gayet güzel gidiyor görüşmeler. Sonuçlandığı zaman da sizlerle paylaşacağız. Ortak devriye önümüzdeki günlerde, kısa süre sonra başlayacak" diye konuştu.

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