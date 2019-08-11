Bakan Akar: Gücümüzü kimse test etmesin

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Onlar araştırma, sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, o zenginliklerden istifade edecekler, hem Kıbrıs halkı, hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 82 milyon hiçbir şey yapmadan seyredecek. Bu çok komik, böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bu konuda bizim gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, KKTC temasları kapsamında helikopterle Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine ziyaret gerçekleştirdi. Helikopterle fırkateyne inen Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin deniz taktik resmi üzerinden brifing aldı, talimatlar verdi.

'OLDUBİTTİYE GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Bakan Akar ve komutanlar, gemide görev yapan personel ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Bakan Akar, 'Mavi vatanın etkin, caydırıcı ve saygın muhafızları' olarak nitelendirdiği bahriyelilerin çok önemli bir görevi icra ettiğini belirterek, "Burada, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de bir oldubittiye göz yummayacağız. Herhangi bir şekilde bu haklarımıza karşı birtakım kararlar alınmasına müsaade etmeyeceğiz. İçinde bizim olmadığımız kararların yaşama şansı olmadığını başından beri söylüyoruz" diye konuştu.

'GÜCÜMÜZÜ KİMSE TEST ETMESİN'

Bakan Akar, olması gerekeni iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde dile getirdiklerini kaydederek şöyle konuştu:

"Şunu da kimse beklemesin, onlar araştırma, sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, o zenginliklerden istifade edecekler hem Kıbrıs halkı hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 82 milyon hiçbir şey yapmadan seyredecek. Bu çok komik, böyle bir şey olmaz. Bunu kimse bizden beklemesin. Uluslararası kurallar var, çeşitli uygulamalar, yöntemler var. Bu manada biz de hakkımız neyse, kendi hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Dolayısıyla bu konuda bizim gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin."

'HAKKIMIZI KİMSEYE ÇİĞNETMEYİZ'

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) temizlendikçe daha da güçlendiğini, bunu gerek operasyonlar, gerekse karada, denizde ve havada gerçekleştirdiği tatbikatlarla herkese gösterdiğini vurgulayarak, "Denizlerimizde sizlerin de görev aldığınız Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatlarını yaptınız. Doğu Akdeniz’de kim var kim yok bunu herkes gördü, anladı. Gerçekten dosta güven, düşmana korku verdiniz. Bütün Türkiye o tatbikatlarla heyecanlandı, gurur, güven, övünç duydu. Bunun dışında Türkiye'ye kem gözle bakanlar, Türkiye hakkında art niyeti olanlar da o gecelerde uyuyamadılar. Gücü gördüler. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs’ta garantördür. Hakkımızı, hukukumuzu kimseye çiğnetmeyiz gereğini yaptık, gerektiğinde yine yaparız" dedi.

44 YIL ÖNCE GÖREV YAPTIĞI BİRLİĞİ ZİYARET ETTİ

Bakan Akar, Ada'daki birlik ziyaretleri kapsamında sınır hattında da inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar'ın bu kapsamdaki duraklarından biri de 44 sene önce görev yaptığı birlik oldu. Teğmen rütbesiyle görev aldığı hudut hattındaki 3'üncü Piyade Bölük Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, hem o yılları andı, hem de brifing aldı. Bakan Akar ayrıca ziyareti sırasında söz konusu dönemde asker, bugün de KKTC vatandaşı olan Selahattin Demir isimli vatandaşla da bir araya geldi. Demir’in duygusal anlar yaşadığı ziyarette Bakan Akar ve eski askeri, yapılan görevleri yad etti. Demir, Bakan Akar ve TSK’nın komuta kademesini Kıbrıs’ta görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bakan Akar ve komutanlar, bayram namazını da Hala Sultan Camii'nde kıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi, namazın ardından halkla bayramlaştı.