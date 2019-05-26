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Bakan Akar, Gürcistan Başbakanı Bakhtadze ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan ziyareti kapsamında Başbakan Mamuka Bakhtadze ile bir araya geldi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Gürcistan Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenin ardından Başbakan Mamuka Bakhtadze ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan ziyareti kapsamında Başbakan Mamuka Bakhtadze ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Gürcistan Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenin ardından Başbakan Mamuka Bakhtadze ile bir araya geldi. Hükümet binasında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.
Gürcistan Başbakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, toplantıda bölgedeki durum ve çeşitli alanlarda Gürcistan ve Türkiye ortaklığının derinleştirilmesi konusu üzerinde durulduğu ifade edildi. Açıklamada, Akar’ın Türkiye’nin Gürcistan’ın toprak bütünlüğü konusundaki tutumunu hiçbir zaman değiştirmeyeceğini ifade ettiği aktarıldı. Bakhtadze ise Bakan Akar’a Gürcistan’ın Bağımsızlık Günü’nde Tiflis’e yaptığı ziyaret için teşekkür etti.
Görüşmede Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria da hazır bulundu.

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