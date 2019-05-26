HABER

Bakan Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Izoria ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2019 17:43 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan ziyareti kapsamında Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya geldi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Gürcistan Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenin ardından Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan ziyareti kapsamında Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Gürcistan Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenin ardından Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya geldi. Savunma Bakanlığı ofisinde gerçekleşen görüşme öncesi Bakan Akar resmi törenle karşılandı. Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.
Bakan Izoria, Türkiye’ye Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü desteklediği, Avrupa ve NATO ile birleşmesine de yardımcı olduğu için teşekkür etti.
Görüşmenin ardından Bakan Akar ve heyeti, Tiflis’in merkezinde Kahramanlar Meydanı’ndaki savaş anıtına çelenk bırakarak, savaşlarda hayatını kaybetmiş Gürcülere saygısını sundu.
Ziyaretin ardından Bakan Akar, Devlet Başkanı Salome Zurbaşvili ile görüşmeye başladı.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Bağımsız aday Karabulut, Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekildiBağımsız aday Karabulut, Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekildi
Irak: "İran ile ABD arasında arabuluculuk yapacağız"Irak: "İran ile ABD arasında arabuluculuk yapacağız"

En Çok Okunan Haberler

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! 'Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız'

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Bakan Soylu: 329 bin Suriyeli geri döndü

Bakan Soylu son rakamı açıkladı! 329 bin kişi...

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Binali Yıldırım: Alçaklara gereken dersi verdik

Binali Yıldırım: Gereken dersi verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi üzüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur

Kurtulmuş: AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.