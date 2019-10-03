Bakan Akar: Güvenli bölge tesisinde beklentilerimizin gerisinde kaldık -3

Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Ancak bu konudaki kararlılığımızı da her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen, 'A400M RETROFIT uygulamaları imza töreni'ne katıldı. Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, A400M Retrofit Programı Başkanı Nils Michael, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yer aldı.

'BEKLENTİLERİMİZİN GERİSİNDE KALDIK'

Bakan Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, "Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Ancak bu konudaki kararlılığımızı da her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye’nin güneyinde terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.