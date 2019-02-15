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Bakan Akar: "Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fırat’ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgenin emniyetinin koalisyon tarafından sağlanması uygun ve yeterli olmayacaktır.

Bakan Akar: "Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fırat’ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgenin emniyetinin koalisyon tarafından sağlanması uygun ve yeterli olmayacaktır. Güvenli bölge sadece Türkiye için değil, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriye mültecilerin vatanlarına güvenli şekilde dönmeleri için de önemlidir. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Soçi’deki Liderler Zirvesi’nin ardından Münih Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’ya gitti. Münih Güvenlik Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen DEAŞ’la mücadele toplantısına katılan Akar, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere savunma bakanlarının da bulunduğu toplantıda Türkiye’nin terörizmin her çeşidiyle mücadele ettiğini, bundan sonra da mücadeleye devam edeceğini vurguladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında 3 binden fazla radikal DEAŞ üyesi teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Bakan Akar, "ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra oluşacak boşluk teröristler için güvenli bölge haline gelmemelidir" diye konuştu.
DEAŞ ile mücadele kapsamında Türkiye’de konuşlu koalisyon kuvvetlerinin hava harekatları düzenlediğini hatırlatan Akar, bunun da Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelede verdiği desteğe iyi bir örnek olduğunu söyledi. "Fırat Kalkanı Harekatı bir NATO üyesi ülke tarafından DEAŞ’a karşı icra edilen ilk ve tek karadan yapılan harekat olma özelliğini taşımaktadır" diyen Akar, DEAŞ ile mücadeleyi göğüs göğüse yapan tek ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu vurguladı. Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerinden şehitler verildiğini hatırlatan Akar, tüm harekat boyunca toplam 21 bin hedef ve yaklaşık 3 bin DEAŞ’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin baskısı sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 3,6 milyon insanın Suriye’deki evlerini terk ederek güvenli gördükleri Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldığını hatırlatan Akar, Türkiye’nin kucak açtığı Suriyeliler için yaklaşık 35 milyar dolar harcama yaptığını vurguladı.

"Unutulmamalıdır ki PKK, PYD, YPG aynıdır"
Akar, PYD/YPG’nin Kürtleri temsil etmediğini vurgulayarak, “Kürtler bizim kardeşimiz. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Bazıları PKK’yı Kürtler olarak niteliyor. Bu son derece yanlış. DEAŞ’lı teröristlerin Müslümanları temsil etmediği gibi PKK’lı teröristler de etle tırnak gibi bir bütün olduğumuz Kürt kardeşlerimizi temsil etmemektedir. Unutulmamalıdır ki PKK, PYD, YPG aynıdır. Bu nedenle YPG terör örgütünün bölgeden çıkarılması hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği açısından en önemli konudur” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmelerinde Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda fikir birliğine vardığını aktaran Akar, "Fırat’ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgenin emniyetinin koalisyon tarafından sağlanması uygun ve yeterli olmayacaktır. Güvenli bölge sadece Türkiye için değil, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli mültecilerin vatanlarına güvenli şekilde dönmeleri için de önemlidir. Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır" dedi.
Akar, Türkiye’nin güney sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin verilmeyeceğini de tekrarladı. Türkiye’nin batıdan uzaklaştığı iddialarını hatırlatan Akar, "Türkiye batıdan uzaklaşmadı, NATO başta olmak üzere tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Akar:

Bakan Akar:

Bakan Akar:

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