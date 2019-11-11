HABER

Bakan Akar, Harbiyelilerle birlikte fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:55 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Kara Harp Okulu öğrencileriyle birlikte 1111 fidan dikti.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Kara Harp Okulu öğrencileriyle birlikte 1111 fidan dikti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlatılan fidan dikme kampanyasına, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu yerleşkesinden katıldı. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile MSÜ Kara Harp Okulu'na gitti. Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı ve Dekan Prof. Dr. Tufan Gündüz tarafından karşılanan Akar, Harbiyelilerin bulunduğu tören kıtasını selamladı. Daha sonra fidan dikimi alanına geçen Bakan Akar ve komutanlar, saat 11.11'de Harbiyelilerle birlikte fidanlarını dikerek can suyu verdi.
Kara Harp Okulu yerleşkesine 1111 fidanın dikildiği etkinlikte, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Kara Harp Okulu'nda sağlanan kompozit gübre kullanıldı. Bakan Akar ve komutanlar fidan dikiminin ardından aralarında misafir askeri personelin de bulunduğu Harbiyelilerle sohbet etti.

FOTOĞRAFLI

Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!
19 yaşındaki genç düştüğü Batman Çayı’nda kayboldu19 yaşındaki genç düştüğü Batman Çayı’nda kayboldu
Düştüğü kuyuda ölümden dönen genç yaşadıklarını anlattıDüştüğü kuyuda ölümden dönen genç yaşadıklarını anlattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay! Uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı

Atatürk Havalimanı'nda korkunç kaza!

Manisa'da sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

Sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Komandolar, teröristlerin saldırı planını engelledi!

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bülent Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.