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Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 19:28 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, (Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör hedefleri) Hazırlıklarımızı yaptık.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak." dedi.

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar, Kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız." diye konuştu.

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