Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar, Kimsenin \u015f\u00fcphesi olmas\u0131n. \u00dclkemizin g\u00fcvenli\u011fini hi\u00e7bir \u015fekilde tehlikeye atmayaca\u011f\u0131z." diye konu\u015ftu.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...T\u00fcyler \u00fcrperten anlar! Bah\u00e7edeki garip sesleri duydular, oraya bak\u0131nca \u015foke oldularT\u00dcRSAB Ba\u015fkan\u0131 Ba\u011fl\u0131kaya: \u201c2019 y\u0131l\u0131nda hedef 50 milyon turist\u201dBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'dan m\u00fcjde: \u00dccretsiz olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum