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Bakan Akar: İçimizdeki hainler temizlendikçe daha da güçlendik

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 14:37 | Son Güncelleme

Bakan Akar: İçimizdeki hainler temizlendikçe daha da güçlendik MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İçimizdeki hainler temizlendikçe sayısal olarak azalsak da çok daha güçlendiğimizi bizzat gördük.

Bakan Akar: İçimizdeki hainler temizlendikçe daha da güçlendik

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İçimizdeki hainler temizlendikçe sayısal olarak azalsak da çok daha güçlendiğimizi bizzat gördük. Şimdi aramıza katılan genç ve iyi yetişmiş personel ile önümüzdeki günlerde daha da güçlü olacağımızı söylemek yanlış olmayacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Programda Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile birlikte kuvvet komutanları da hazır bulundu. Kara Harp Okulu'ndaki konuşmasında bölgede etkin, caydırıcı, saygın bir ordunun önemine dikkat çeken Bakan Akar, gençlere Milli Savunma Üniversitesi'ne başvuru çağrısı yaptı.

Türkiye'nin çevresinde çok ciddi kritik gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Bakan Akar, "Ülkemiz civarında çok ciddi kritik gelişmeler meydana geliyor. Bu gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Yakın coğrafyalardaki gelişmelerin ülkemize yarattığı ciddi risk tehdit ve tehlikeler söz konusu. Bunları bertaraf etmek için ülkemizin birliğini sağlamak için her türlü planlamayı yaptık. Üstün gayret gösterilmekte" dedi.

'HAİNLER KAZDIKLARI ÇUKURA GÖMÜLDÜ'

Türkiye'nin önündeki en önemli konunun terörle mücadele olduğunu vurgulayan Bakan Akar, bunların başında da FETÖ'nün geldiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güvenlik konusunda her türlü önlemi alıyoruz. Önceliğimiz terörle mücadele. Terörle mücadele konusunda; yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi veriyoruz. Başta FETÖ terör örgütü olmak üzere PKK-YPG ve DEAŞ'a yönelik mücadelemiz en üst seviyede devam ediyor. En son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar mücadele devam edecek. PKK eşittir YPG. Hiçbir farkı yok, bu iyi bilinmeli. Hainler kazdıkları çukura gömüldü."

'İYİ YETİŞMİŞ KOMUTAN VE EĞİTİMLİ TSK MENSUPLARI'

Her türlü terörizm ve savaşla mücadele etmenin en etkin yolunun iyi yetişmiş personel olduğuna dikkat çeken Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bir ordunun üstün silah teknolojisi gerekli ama yeterli değil. Ne kadar modern olursa olsun araçlar ve silahlar, bunu kullanacak olan personeldir. Personelimizin tecrübe kazanmasına çalışacağız. Savaşları iyi yetişmiş komutanlar ve iyi yetişmiş TSK mensupları kazanacaktır. Bizim aradığımız akıl ve bilim, savaşçı ruhu. Bu ruhla her türlü savaşı kazanacak üstün yetenekli personel gerekli. TSK mensubu adaylarında savaşçı ruhu ve üstün fiziki yetenek arayacağız. Öğrencilerimizin bazı düşünme yetisine sahip olmalarını arayacağız. Her bir askerimiz, öğrencimiz, personelimiz çok önemli. Bir askerde olması gerekenler; istekli, yetenekli, ahlaklı olmak. Personel böyle olacak. Akıl ve bilimi esas alacağız. Genç, iyi yetişmiş personelle çok daha güçlü olacağız. Herhangi bir sayısal sıkıntımız olmayacak şekilde her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Şu anda 3 bin 370 subay adayı eğitim görüyor."

'İÇİMİZDEKİ HAİNLERİ TEMİZLEDİK'

Bakan Akar, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili olarak ise "İçimizdeki hainler temizlendikçe sayısal olarak azalsak da daha çok güçlendik. Şimdi aramıza katılan genç ve iyi yetişmiş personel ile önümüzdeki günlerde daha da güçlü olacağımızı söylemek yanlış olmayacaktır" diye konuştu.

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Haber-Kamera: Besti KARALAR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-

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