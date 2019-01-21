Bakan Akar: İçimizdeki hainler temizlendikçe daha da güçlendik

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İçimizdeki hainler temizlendikçe sayısal olarak azalsak da çok daha güçlendiğimizi bizzat gördük. Şimdi aramıza katılan genç ve iyi yetişmiş personel ile önümüzdeki günlerde daha da güçlü olacağımızı söylemek yanlış olmayacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Programda Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile birlikte kuvvet komutanları da hazır bulundu. Kara Harp Okulu'ndaki konuşmasında bölgede etkin, caydırıcı, saygın bir ordunun önemine dikkat çeken Bakan Akar, gençlere Milli Savunma Üniversitesi'ne başvuru çağrısı yaptı.

Türkiye'nin çevresinde çok ciddi kritik gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Bakan Akar, "Ülkemiz civarında çok ciddi kritik gelişmeler meydana geliyor. Bu gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Yakın coğrafyalardaki gelişmelerin ülkemize yarattığı ciddi risk tehdit ve tehlikeler söz konusu. Bunları bertaraf etmek için ülkemizin birliğini sağlamak için her türlü planlamayı yaptık. Üstün gayret gösterilmekte" dedi.