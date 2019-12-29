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  4. Bakan Akar: "(İdlib) Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık vereceklerdir. Oradaki arkadaşlarımız bulundukları yeri sonuna kadar savunacaktır"

Bakan Akar: "(İdlib) Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık vereceklerdir. Oradaki arkadaşlarımız bulundukları yeri sonuna kadar savunacaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.12.2019 09:58 | Son Güncelleme

Bakan Akar: "(İdlib) Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır.

Bakan Akar: "(İdlib) Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık vereceklerdir. Oradaki arkadaşlarımız bulundukları yeri sonuna kadar savunacaktır"

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