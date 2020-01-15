Bakan Akar: “İdlib gözlem noktasından çekilmemiz söz konusu değil. Araç gereç, mühimmat ile gerektiği kadar güçlendirildi. Bu konuda pazarlık söz konusu değil.”

Bakan Akar: \u201c\u0130dlib g\u00f6zlem noktas\u0131ndan \u00e7ekilmemiz s\u00f6z konusu de\u011fil. Ara\u00e7 gere\u00e7, m\u00fchimmat ile gerekti\u011fi kadar g\u00fc\u00e7lendirildi. Bu konuda pazarl\u0131k s\u00f6z konusu de\u011fil.\u201dG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130'Hep \u00fcnl\u00fc olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie \u00e7ekmek i\u00e7in...T\u00fcrkiye ve Suriye istihbarat\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmesiyle ilgili a\u00e7\u0131klamaBakan G\u00fcl: Elektronik tebligat\u0131n yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 hedefliyoruz