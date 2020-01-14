HABER
  4. Bakan Akar: İdlib ve Libya'da ateşkesin uygulandığını görüyoruz

Bakan Akar: İdlib ve Libya'da ateşkesin uygulandığını görüyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz. Tabii biz bunu sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
Bakan Akar, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Akar, Türkiye olarak, bölgede barışın ve huzurun hâkim kılınması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydederek, sorunların barışçıl yöntemlerle ve siyasi şekilde çözümlemesinden yana olduklarını vurguladı. Bu konuda İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'da görüşmeler yaptıklarını kaydeden Bakan Akar, "Bu görüşmeler sonrasında hem Libya'da hem İdlib'de ateşkes sağlanması ve barışın, huzurun sağlanması için mutabık kaldık. Bu husus orada açıklandı. Buna karşılık taraflardan da olumlu cevaplar geldi. Bu konuda herkes olumlu tavır sergiledi" dedi.
'ATEŞKESİN UYGULANDIĞINI GÖRÜYORUZ'
Bakan Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile birlikte dün Libya zirvesi için Rusya'da bulunduklarını anımsatarak, şöyle konuştu:
"Burada görüşmeler yapıldı, metinler hazırlandı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye ve Rusya tarafı bir metinde mutabık kaldı. Daha sonra bu husus taraflara iletildi. Metnin imzalanmasını beklerken Hafter tarafının Rusya'dan ayrıldığını öğrendik. Diğer taraftan İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz. Tabii biz bunu sonuna kadar destekliyoruz. Özellikle İdlib'de kış şartlarında binlerce kişi çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Devamlı karadan ve havadan yapılan saldırılar insanların hayatlarını zorlaştırmakta. Bunlar bir ölçüde durmuş durumda. Ateşkese uyuluyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya ile yakın temas içerisindeyiz. Umudumuz, dileğimiz bir an önce barışın ve huzurun hem İdlib hem Libya'ya gelmesi. Akan kanın durması, insanların normal hayatlarına dönmesi. Bu konuda gerçekten elimizden gelen neyse bunları yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün liderler ile konuşuyor. Amacımız; hem bölgemizde hem çevremizde barış ve huzurun hakim kılınması."
'ÇALIŞMALAR ÇOK YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMEKTE'
Bakan Akar, Rusya'ya tekrar gitme durumlarının söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya ise, "Her şey mümkün, temaslar sürüyor. Amacımız bölgeye, komşularımıza barış ve huzurun gelmesi. Bunun için yapılması gereken ne varsa Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürdürülmekte. Biz de, bize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz" diye yanıt verdi.
Bakan Akar'ın darbeci General Halife Hafter'in masadan hangi sorun nedeniyle kalktığı sorusu üzerine, bunların teknik konular olduğunu ve üzerinde çalışıldığını belirtti. Bakan Akar ayrıca, Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırası imzalanmasının ardından, Libya'da eğitim ve danışmanlık konusunda çalışmalarının bulunduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyorDuyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyor
Erdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklamaErdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklama
İYİ Parti Grup ToplantısıİYİ Parti Grup Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye davet etti, sözleri ayakta alkışlandı!

Erdoğan kürsüye davet etti, sözleri ayakta alkışlandı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklama

Erdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklama

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Hafter'in kararına ilişkin ilk açıklama

Hafter'in kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler!

Son dakika: Bahçeli rahatsızlığının ardından ilk kez grup toplantısında! Önemli açıklamalar

Bahçeli rahatsızlığının ardından ilk kez grup toplantısında!

Akşener'den flaş açıklama: 18 Ocak'ta açıklayacağız!

Akşener'den flaş açıklama: 18 Ocak'ta açıklayacağız!

'Bugün 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor' iddiası

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.