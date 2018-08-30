HABER

Bakan Akar ile Rus mevkidaşının görüşmesinde bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 09:09 | Son Güncelleme

Bakan Akar ile Rus mevkidaşının görüşmesinde bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
Adana'da olay! Travesti polisi ısırdıAdana'da olay! Travesti polisi ısırdı
Meteoroloji'den İstanbul hava durumu için son dakika uyarısı: Sağanak yağış bekleniyorMeteoroloji'den İstanbul hava durumu için son dakika uyarısı: Sağanak yağış bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

En Çok Okunan Haberler

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Trump tüm dünyayı kandırdı mı? Gündemi sarsacak iddia

Trump tüm dünyayı kandırdı mı? Gündemi sarsacak iddia

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos töreni

Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos töreni

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Azerbaycan'da Zafer Bayramı kutlaması

Azerbaycan'da Zafer Bayramı kutlaması

Yeni Akit: Batı'da 'genç evliler'e teşvik, bizde hapis!

Yeni Akit: Batı'da 'genç evliler'e teşvik, bizde hapis!

"Alparslan Anadolu'yu fethetti Atatürk de yeniden vatan yaptı"

"Alparslan Anadolu'yu fethetti Atatürk de yeniden vatan yaptı"

Hulusi Akar'dan Münbiç ve İdlib açıklaması

Hulusi Akar'dan Münbiç ve İdlib açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.