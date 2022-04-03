Bakan Akar ile Ukraynalı mevkidaşı arasında kritik temas

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İŞTE GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Maripol’den yapılacak tahliye ve insani yardımların ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar tarafından; can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemi vurgulandı. Ayrıca Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi” denildi. (İHA)

